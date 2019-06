Kunst : Im Stadtpark entsteht ein Lebensei

Wittlich Ein ungewöhnliches Projekt entsteht in Kürze im Wittlicher Stadtpark. Im Mittelpunkt steht ein Ei der besonderen Art. Und wenn dieses Ei, das aus Hasel- und Weidenruten besteht, mit Lehm verputzt wird, eine Kalkschicht bekommt und womöglich eine farbliche Gestaltung erhält, dann ist es auf jeden Fall ein Raum, in den Gelenkige hineinschlüpfen und Stimm­experimente machen können. Und dann handelt es sich um das Kunstbauprojekt „Lebensei“, das vom 25. bis 27. Juli sowie vom 29. bis 31. Juli jeweils von 10 bis 15 Uhr im Stadtpark von Wittlich stattfinden wird.

In Kooperation mit der Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung St. Anton in Plein und gefördert durch die Silvio und Waltraud dell’Antonio-Kunsmann-Treuhandstiftung wird innerhalb einer Woche unter der Leitung der Künstlerin Heike Löwentraut ein raumbildendes Objekt in der Form eines Eies entstehen.