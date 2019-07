Konflikt : Streit in Klausen: Ein Zeichen des guten Willens

Klausen Gespräche gibt es noch keine, aber im Streit um die Zugangsrechte zur Klausener Kirche gibt es erste Anzeichen für einen Kompromiss: Der Bauzaun ist weg und die Kette ist zeitweise geöffnet.

Heiße Zeiten durchlebt die Kirchengemeinde im Wallfahrtsort Klausen derzeit, und das liegt nicht nur an den Temperaturen, sondern auch an der Auseinandersetzung um die Zufahrt zum Augustinerplatz. Wie der TV bereits mehrfach berichtete, ist die Grundstückssituation sehr unübersichtlich. Das hat zu Streitigkeiten zwischen Kirchengemeinde und der Besitzerin des Anwesens Alte Post und altes Brauhaus, Helma Diewald, geführt.

Die Kirche hat nun einen ersten Schritt getan und den Bauzaun dauerhaft entfernt. Daraufhin war am Kirmessonntag nach der heiligen Messe die Kette geöffnet. „Man kann ja auch mal ein Zeichen des guten Willens zeigen“, so die Besitzerin des Gebäudekomplexes. Auch während der Fronleichnamsprozession und für den Lieferverkehr zum Park während der Ferienfreizeit hat sie die Genehmigung gegeben, die Kette aufzumachen.

Auch die Rettungsdienste, die in den vergangenen Wochen bei den hohen Temperaturen Einsätze an der Kirche hatten, sind nicht glücklich über die Situation. Günter Theis, Leiter der Rettungswache des Rotes Kreuzes Wittlich und Traben-Trarbach, der sich die Situation vor Ort angesehen hat, erklärt: „Wenn zeitkritische Notfallpatienten, anstatt direkt in den Rettungswagen, erst über lange und steile Treppen transportiert werden müssen, bringt das zwangsweise immer Gefahrenpotential mit sich. Das wiegt besonders schwer, wenn es - wie in Klausen - eigentlich eine Möglichkeit gibt, um mit Einsatzfahrzeugen direkt an die Einsatzstelle fahren zu können, diese aber durch Kettensperren und Poller unpassierbar ist.“ Weiter sagt er: „Die Zuwegung über den Fußweg zur Piesporter Straße ist keine Alternative, da diese ebenfalls zum Patiententransport gefährlich ist. Im Sinne einer optimal möglichen Patientenversorgung hoffen wir daher, dass es bald eine Lösung gibt und die Zufahrt durch den Torbogen wieder genutzt werden kann.“