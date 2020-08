In kürzester Zeit war am Verbundkrankenhaus in Wittlich im März eine Covid-19-Isolierstation sowie eine extra Notaufnahme errichtet worden. Mittlerweile haben sich die Abläufe eingespielt, aber immer noch kommen weniger andere Patienten ins größte Krankenhaus im Landkreis Bernkastel-Wittlich. Zwei Covid-19-Patienten sind dort seit März gestorben. Foto: TV/Björn Pazen, Sabine Zimmer