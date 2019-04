Im Thalfanger VG-Rat haben die Ratsmitglieder mehrere Sanierungen von Wasserleitungen auf den Weg gebracht. Zudem gab es Diskussionen zwischen dem Beigeordneten und einem Ratsmitglied.

(cst) Die Abschaffung der Straßenausbaubeiträge ist derzeit ein Thema, das in vielen kommunalen Gremien behandelt wird. So auch auf der jüngsten Sitzung des Verbandsgemeinderats Thalfang. Der fraktionslose Richard Pestemer von der Freien Wählergemeinschaft (FWG) Erbeskopf hat das Thema gleich zu Anfang der Sitzung aufgeworfen. Er beantragte, dass dieser Punkt nachträglich auf die Tagesordnung aufgenommen wird. Darin solle der Rat eine Resolution beschließen, in der die Landesregierung aufgefordert wird, die Erhebung von Straßenausbaubeiträgen bei Anliegern zu streichen.

Doch Burkhard Graul, erster Beigeordneter der VG, sprach sich gegen das Ansinnen Pestemers aus. Zum einen sei keine Dringlichkeit geboten, so dass das Thema nicht nachträglich auf die Tagesordnung aufgenommen werden müsse. Des Weiteren sei dies Sache der Ortsgemeinden, die ja auch anderer Meinung sein könnten und deshalb selbst über eine Resolution entscheiden sollten, sagt er.

Eine Meinung, der sich Detlef Jochem von der SPD, selbst Ortsbürgermeister von Dhronecken, anschloss. „Ich möchte mir da nicht reinreden lassen“, sagt er. Im Laufe der weiteren Diskussion schien Graul nicht abgeneigt, das Thema dennoch in der kommenden Ratssitzung zu diskutieren. Doch da Pestemer auf einer Abstimmung über seinen Antrag bestand, den der Rat ablehnte, könnte das vom Tisch sein.

Nach Sitzungsende ging Pestemer zum ersten Beigeordneten, offensichtlich, um sich nochmal zu vergewissern, ob das Thema Ausbaubeiträge tatsächlich in der kommenden Sitzung auf die Tagesordnung gesetzt wird.

Was die beiden dort besprochen haben, bleibt unklar. Jedoch hat dies Pestemer offensichtlich in Rage versetzt. Denn er schimpfte lautstark über „Tricks“, wogegen sich Graul genauso laut verwahrte. Auf TV-Nachfrage sagte Graul, er werde nochmal prüfen, ob das Thema bei der kommenden Ratssitzung behandelt wird.

Die originären Tagesordnungspunkte der Sitzung am Dienstag betrafen die Wasserversorgung von Teilen der Verbandsgemeinde. So beschloss der Gemeinderat, im Malborner Ortsteil Thiergarten einen Auftrag zum Bau von Wasser- und Abwasserleitungen im Auftragsvolumen von einer Million Euro an die Firma Wittig aus Nohfelden zu vergeben. Das geschieht im Rahmen von Straßenbauarbeiten in der Saarstraße, im Tannenweg, im Finkenweg und in der Klosterstraße.

Die Arbeiten beginnen im Mai und dauern bis Ende 2020. In Berglicht sollen im Bereich der L 155 ebenfalls im Rahmen von anstehenden Straßenbauarbeiten die Wasserleitungen saniert und erweitert werden. Der Auftrag in Höhe von 244 000 Euro hat der Rat an die Firma Juchem und Söhne erteilt. Noch in der Planung ist die Erneuerung einer 5,4 Kilometer langen Wasserleitung von der Hohltrief zum Zentralhochbehälter bei Hilscheid. Hier wird derzeit die Ausschreibung vorbereitet. Die Arbeiten für die Leitung, die die bisherigen Rohre aus dem Jahr 1953 ersetzt, könnten 2020 ausgeführt werden.