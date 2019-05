Warenhaus Bungert : Hier geht’s um mehr als Wurst

Wittlich Die Familie Bungert hat in ihrem Wittlicher Kaufhaus einen Millionenbetrag in eine hochmoderne Wurst- und Fleischproduktion investiert.

Gunnar Maisel staunt immer noch: „Ich habe ganz ehrlich nicht damit gerechnet, dass sich das realisieren lässt“, erzählt der Architekt. Zu Beginn des Umbaus der Metzgerei im Wittlicher Warenhaus Bungert sei er gegenüber dem ehrgeizigen Zeitplan seines Auftraggebers skeptisch gewesen. Denn jeder, der ein Haus umbaut – und sei es „nur“ aus den 1970er Jahren – weiß, dass mit Überraschungen zu rechnen ist. Das war auch Volker Diederichs bewusst, als zu Jahresbeginn die Entkernung des Gebäudeteils mit der Metzgerei anstand. Das Bungert-Geschäftsführungsmitglied wurde nicht enttäuscht. In der Bodenplatte entdeckten die Arbeiter Höhenunterschiede „von denen wir uns heute noch fragen, wo die herkamen“, erzählt Diederichs lachend.

Er hatte April für die Fertigstellung der neuen Metzgerei angepeilt. Am 6. Mai begann der Rückumzug aus dem Zelt-Provisorium. Nahezu eine Punktlandung und das Ende einer herausfordernden Zeit. Die eigene Fleisch- und Wurstproduktion lief während der Umbauphase, ausgelagert in einen befreundeten Betrieb in Kordel, weiter. „Das war für die Mitarbeiter logistisch sehr aufwendig“, weiß Diederichs.