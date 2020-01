Verkehr : Plätze für Mitfahrer und LKW

Longkamp Im Zuge des Baus der B 50 neu wird weiter an der Infrastruktur gearbeitet. Bei der Anschlussstelle Longkamp sollen gleich zwei neue Parkflächen entstehen. Kosten: vier Millionen Euro.

Die B 50 neu ist zwischen Wittlich und einem Stück kurz vor dem Kreisverkehr beim Archäologiepark Belginum fertiggestellt, so dass der Verkehr auf diesem Abschnitt in jede Richtung zweispurig verläuft. Doch sind neben der eigentlichen Straße weitere Infrastruktureinrichtungen vorgesehen, die bisher wenig Beachtung gefunden haben, für den lokalen und den überregionalen Verkehr aber von Bedeutung sind.

Autofahrer, die auf der B 50 neu von der Anschlussstelle Longkamp weiter in Richtung Archäologiepark fahren, stellen fest, dass beiderseits der Fahrbahn bereits Abfahrten angelegt sind, die bis jetzt allerdings noch in eine ausgebaggerte Wildnis münden. Doch dies wird sich in absehbarer Zeit ändern. Denn dort sollen überwiegend LKW-Fahrer künftig Gelegenheit zur Rast finden. Auf beiden Seiten entsteht jeweils eine sogenannte unbewirtschaftete PWC-Anlage, wobei das Kürzel für Parken und WC steht. Pro Seite sind jeweils 15 Abstellflächen für LKW vorgesehen. Hinzu kommen zwölf Parkplätze für PKW und zwei Parkplätze für mobilitätsbehinderte Personen. Sind die PKW-Parkplätze frei, finden dort zwei weitere Lastwagen Platz, sagt Bartnick. Im Erdbau sind die Anschlüsse für die PWC-Anlage bereits angelegt. Auch die notwendigen Erdbewegungen, die den wesentlichen Teil der rund vier Millionen Euro Kosten verursachen, sind bereits abgeschlossen. Wann die Anlagen in Betrieb genommen werden können, lässt Bartnick offen. Derzeit werden die Ausschreibungen für die WC-Anlagen und die Verkehrsanlage vorbereitet, sagt er.