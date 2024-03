Imbiss an der Mosel Warum die Bernkasteler „Futterkrippe“ schließt

Alles hat ein Ende, nur die Wurst... nun ja, Sie wissen schon. In diesem Fall ist es ein besonders trauriges Ende für all jene, die in Bernkastel-Kues oft dem Duft frischer Pommes frites und Currywurst nachgegangen und am Gestade gelandet waren. Fast 60 Jahre lang gehörte die Imbissbude am Schiffsanleger zum Stadtbild Bernkastels. Unzählige Urlauber wie Einheimische haben hier ihren schnellen Hunger gestillt und mit Tanja und Markus Faller geplauscht. Das ist nun vorbei: Der Imbiss wird nach der Winterpause nicht mehr zum Leben erweckt.