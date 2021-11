Imbiss: Bernkasteler Kult-Metzgerei hört auf : Curry-Wurst-Pause in Bernkastel-Kues

Bernkastel-Kues Der Imbiss von Uwe Fass in der Moselstraße galt als Nachrichtenbörse von Bernkastel-Kues: Seit Ende Oktober ist sie geschlossen. Mitte November soll es wieder weitergehen: Mit einer neuen Inhaberin.

Bernkastel-Kues Eine Currywurst mit Pommes und das neueste Stadtgespräch: Wer in der Mittagspause bei „Uns Uwe“ die Ohren offenhielt und das Gespräch gesucht hat, konnte schnell die Neuigkeiten der Stadt in Erfahrung bringen und natürlich auch die aktuellen Gerüchte. „Wer plant ein neues Geschäft? Was für ein neues Auto hat der Bürgermeister, was hat es gekostet? Welchen Wein gibt es auf dem Weihnachtsmarkt?“ All diese Fragen (völlig willkürlich aus der subjektiven Erinnerung herausgekramt) und vieles mehr konnte man in alle den Jahren am Imbiss von Uwe Fass erfahren. Ob die Gerüchte gestimmt haben? Vielleicht nicht immer, aber oft. In der Mittagspause trafen sich dort die Einheimischen und ab und an lernte man auch einen Touristen dort kennen.