Gesundheit : Der Weg zur Apotheke wird länger

Ürzig/Binsfeld/Hetzerath/Manderscheid/Mainz Zu wenig Fachkräfte, Konkurrenz aus dem Internet und unzulängliche politische Rahmenbedingungen: In Hetzerath hat zum 31. Dezember 2019 die Eifeltor-Apotheke geschossen. Auch andere Betriebe in der Region stehen vor Herausforderungen.

„Das ist für uns ein herber Schlag,“ sagt Ortsbürgermeister Werner Monzel, zur Schließung der Eifeltor-Apotheke in Hetzerath. Er erfuhr durch eine TV-Nachfrage, dass die Apotheke ihren Betrieb eingestellt hat. Die Landesapothekerkammer hatte dem TV auf Nachfrage eine Übersicht der im vergangenen Jahr geschlossenen Apotheken gemeldet - und Hetzerath war auch auf der Liste.

Wie soll es nun dort weitergehen? „Die nächsten Apotheken sind in Salmtal und in Schweich, die Bürger müssen dann weitere Fahrten in Kauf nehmen. Die Situation ist nicht gerade prickelnd. Wir wären froh, wenn sich ein Nachfolger finden würde,“ sagt Monzel.

Info Vier Forderungen des Apothekerverbands 1. „Der einheitlichen Abgabepreis für verschreibungspflichtige Arzneimittel muss für alle am Markt beteiligten Apotheken und damit auch für ausländische Versender gelten. Hier muss der Gesetzgeber aktiv werden.“ 2. „Die Apotheke muss für ihre pharmazeutischen Leistungen und die durch den Gesetzgeber zusätzlich geforderten Leistungen adäquat honoriert werden. Eine Anpassung des über Verordnungen geregelten Honorars ist überfällig.“ 3. „Apotheker können mehr als sie dürfen. Der Gesetzgeber muss die gesetzlichen Grundlagen für ein Angebot zusätzlicher honorarfähiger Dienstleistungen schaffen. Nach jetzigem Stand ist ein solches Angebot rechtlich nicht zulässig.“ 4. „Die Apotheke vor Ort ist mit ihren Angeboten und Dienstleistungen unersetzlich. Insbesondere der Nacht- und Notdienst, die Herstellung individueller Rezepturen, die Versorgung von Alten- und Pflegeheimen oder die Abgabe von Betäubungsmitteln können und werden durch den Versandhandel nicht abgebildet. Die politischen Akteure sind aufgefordert, dieses System im Sinne der Bürger zu schützen.“

Damit ist die Eifeltor-Apotheke bereits die dritte Apothekenschließung im Landkreis im vergangenen Jahr. Bereits Ende März 2019 schloss die St.-Maternus-Apotheke in Ürzig. Wegen einer langwierigen Erkrankung konnte der Inhaber den Betrieb nicht mehr aufrecht erhalten, drei Mitarbeiterinnen musste gekündigt werden.

Die Frau des Inhabers, Heike Schulz-Finke, betreibt eine weitere Apotheke in Alf. Sie erklärte damals, dass sich kein Interessent fand, der die Apotheke weiterführen wollte. Aus ihrer Sicht liege es daran, dass kaum jemand aufs Land will.

Auch die St.-Georg-Apotheke in Binsfeld wurde im Frühsommer letzten Jahres geschlossen. Ortsbürgermeister Andreas Falk erklärt das mit der unklaren Ärztesituation im Ort. „Wir hatten zwei Allgemeinmediziner, einer hat inzwischen aufgegeben und es ist noch nicht klar, ob seine Praxis weitergeführt wird. Das war damals ein Argument, die Apotheke aufzugeben“, sagt Falk. Er ist froh, dass eine Apotheke im benachbarten Speicher die Versorgung übernommen hat und die Patienten in Binsfeld jetzt beliefert und damit die Versorgung gewährleistet.

Weitere Landkreise betroffen:

Benachbarte Landkreise sind ebenfalls betroffen. So hat zum Beispiel in Konz im Landkreis Trier-Saarburg im vergangenen Jahr die Stern-Apotheke geschlossen. Die Inhaberin Kerstin Iversen und ihr Mann Peter Iversen-Schwier gaben als Grund Fachkräftemangel, neue gesetzliche Vorgaben und die Konkurrenz durch Online-Apotheken an. Der Apothekerverband Rheinland-Pfalz bestätigt diese Probleme, die ein Grund dafür seien, dass die Zahl der Apotheken in Rheinland-Pfalz in den vergangenen zehn Jahren um rund elf Prozent zurückgegangen ist.

Viele Apotheken suchen Personal. Das belegt ein Blick in den Stellenmarkt der Landesapothekerkammer. In der Region Trier stehen zwei Stellengesuchen 22 Stellenausschreibungen gegenüber. Neben sechs Apothekern werden acht pharmazeutisch-technische Assistentinnen (PTA), fünf pharmazeutisch-kaufmännische Assistenten (PKA) sowie drei Praktikanten gesucht: 13 Stellen in Trier, eine in Konz, zwei in Kell am See, eine in Schweich und eine in Hermeskeil. Die restlichen fünf Fachkräfte werden in der Eifel und im Kreis Bernkastel-Wittlich gesucht.

Anerkannter Mangelberuf: Frank Eickmann, Pressesprecher des rheinland-pfälzischen Apothekerverbands, bestätigt die problematische Personalsituation in der Branche. „Die Abgabe von Arzneimitteln ist ausschließlich den Berufen ApothekerIn und Pharmazeutisch-Technische-Assistenten (PTA) unter Aufsicht eines Apothekers gestattet“, sagt er. Pharmazeutisch-Kaufmännische-Angestellte (PKA) unterstützen die Apotheken bei Einkauf und Lagermanagement. „Apotheker und PTAs sind anerkannte Mangelberufe“, sagt Eickmann. „Insbesondere im ländlichen Bereich ist die Akquise dieses Personals zusätzlich erschwert.“ Apotheken, die unter anderem aus Altersgründen aufgegeben würden, fänden oft keine Nachfolge.

Finanzielle Belastungen: Die Honorierung ist seit vielen Jahren unverändert, „so dass die Apotheken von einer wirtschaftlichen Entwicklung weitgehend abgekoppelt sind“, sagt Eickmann. „Gleichzeitig steigen in den Betrieben die Kosten.“ Neben den klassischen betrieblichen Faktoren geht es auch um die finanzielle Belastung, die durch immer weitere gesetzliche und administrative Verpflichtungen steige. Eickmann nennt die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) sowie die Digitalisierung in Form von elektronischen Rezepten als Herausforderungen.

Ein weiterer Punkt, den Eickmann aufzählt, ist die Sicherheitsdatenbank SercurPharm. Mit deren Hilfe sollen europaweit Medikamentenfälschungen unterbunden werden. Das Einpflegen dieser Daten pro Monat könne schon mal eine Fachkraft einen ganzen Tag lang beschäftigen, heißt es.

Onlinehandel-Konkurrenz: Die Konkurrenz im Online-Handel belaste die Branche zusätzlich. Und da prangert Iversen-Schwier besonders an, dass Versender aus dem Ausland sich nach einem Urteil des EuGH von 2016 nicht an die in Deutschland geltenden einheitlichen Abgabepreise für verschreibungspflichtige Arzneimittel halten müssen. Sie dürfen im Gegensatz zu Apotheken vor Ort Preisnachlässe gewähren. Verbandssprecher Eickmann meint zu der Gesetzeslage: „Das schafft ein wettbewerbliches Ungleichgewicht.“ Er verweist aber auch auf das ein von der Bundesregierung geplantes Gesetz, das die Apotheken vor Ort stärken soll. Das „Vor-Ort-Apotheken-Stärkungsgesetz“ liegt als Entwurf vor und hat das Kabinett passiert. Wann es in den Bundestag eingebracht und verabschiedet wird, ist offen.

Versorgungsprobleme: Auch der Engpass an Medikamenten ist ein Problem für Apotheker. „Viele Medikamente sind vergriffen oder wurden nicht produziert“, moniert Apothekerin Sophie Scheppe. Sie ist Mitinhaberin dreier Apotheken in Gerolstein, Daun und Manderscheid. Für sie seien die Lieferengpässe wohl die größte Herausforderung, die es momentan zu bestreiten gilt. „Gerade hier auf dem Land gibt es nur wenige Apotheken. Die Kunden, die bei uns im Laden stehen, müssen auch hier vor Ort versorgt werden können“, sagt Scheppe.

Medikamente sind oftmals knappe Ware. „Manche Wirkstoffe werden weltweit nur an einer Stätte produziert. Gibt es dort Ausfälle oder Fehler, dann kann nicht nachgeliefert werden.“ Das betreffe sowohl essenzielle Medikamente wie Blutdrucktabletten als auch spezielle Wirkstoffe gegen Epilepsie. „Daher arbeiten wir auf dem Land eng zusammen, um die Versorgung der Menschen sicherzustellen.“

Mehr Flexibilität: Frank Eickmann, Pressesprecher der Landesapothekerkammer Rheinland-Pfalz (LAK) erklärt: „Durch die aktuellen Lieferengpässe müssen die Apotheken und auch Patienten wesentlich flexibler sein als die vergangenen Jahre.“

Flexibilität heißt aber gerade im ländlichen Raum, lange Wege zu gehen. Denn bis zur nächsten Apotheke ist es oftmals sehr weit und gerade ältere Menschen können die Strecken nicht mehr allein bestreiten. Der Apotheker-Verband hält die ortsnahe Versorgung in Rheinland-Pfalz jedoch nicht für gefährdet. Allerdings seien im ländlichen Bereich die Wege für Patienten durch Schließungen von Apotheken „oft schon grenzwertig weit“, sagt Eickmann. „Dort, wo sie unzumutbar weit sind und die ordnungsgemäße Versorgung mit Arzneimitteln nicht mehr gewährleistet werden kann, können sogenannte Rezeptsammelstellen installiert werden.“

