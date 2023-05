Viele Schließungen in vergangenen Jahren Zahl der Apotheken nimmt deutlich ab – so ist die Lage in der Region Trier

Es gibt immer weniger Apotheken im Land: Laut einer Pressemitteilung der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände ABDA ist die Zahl der Apotheken in Deutschland zum Jahresende 2022 um 393 auf 18.068 Betriebsstätten gesunken. Das sei der größte jährliche Verlust an Apotheken in der Geschichte der Bundesrepublik, so der Verband.