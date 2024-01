Neue Wohnungen, Kaffeehaus und Ayurveda-Klinik Immobilien in Wittlich: Wie entwickelt sich der Markt?

Wachstum, Luxus, Status! Und das in Wittlich? Selbstverständlich, sagt Marvin Jeske. Der Inhaber einer Wittlicher Immobilienagentur sieht seine Heimatstadt im Aufwind. Und er hat Visionen. Wachstumsvisionen. Wittlich biete alle Voraussetzungen für Erfolg: eine schöne, einzigartige Bausubstanz in der Innenstadt, mehr Arbeitsplätze als Einwohner, was weitere Unternehmen anziehe, eine exzellente Autobahnanbindung und eine ideale Lage zwischen Vulkaneifel und Mosel.