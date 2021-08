Corona-Impfung : Warum lassen Sie sich erst jetzt impfen? – Eine Umfrage am Impfbus in Wittlich

Bernkastel-Wittlich Wir haben Menschen aus dem Landkreis gefragt, warum sie bis Ende August mit der Impfung gegen das Coronavirus gewartet haben. Das sind ihre Antworten.

Anfang August kam die nächste Flexibilisierung der Impfkampagne. Seitdem sind Impfungen ohne vorherige Terminvergabe möglich. Zudem sind seit Anfang August in Rheinland-Pfalz auch sechs Impfbusse unterwegs. Seitdem kann man sich noch einfacher impfen lassen: Hingehen, Ausweis zeigen und Schutzimpfung erhalten, so einfach ist es nun schon seit Wochen, in den Genuss einer Coronaschutzimpfung zu kommen. Das war zu Beginn der Pandemie aufgrund der Priorisierung noch ganz anders.

Vergangenen Freitag, 27. August, hielt der Impfbus, der bereits auch schon in anderen Gemeinden des Landkreises Bernkastel-Wittlich Halt gemacht hatte (unsere Zeitung berichtete) zum zweiten Mal in Wittlich. Dieses Mal konnten sich Bürger von 14 bis 18 Uhr auf dem Aldi-Parkplatz im Vitelliuspark ohne Voranmeldung immunisieren lassen. Zur Auswahl standen die Vakzine von Johnson & Johnson und Biontech sowie teilweise von Moderna. Am Impfbus, der dieses Mal in der Römerstraße im Wittlicher Vitelliuspark hielt, war wieder mal viel los. Dabei ist die vierte Welle nun ja schon im Gang: Die Belegung der Krankenhausbetten durch Coronapatienten steigt wieder an, was auch an der mutmaßlich ansteckenderen Delta-Variante liegen soll.