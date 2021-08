Corona : Bis zur Herdenimmunität ist es in Bernkastel-Wittlich noch ein weiter Weg

Info

Die amtliche und die tatsächliche Impfquote variieren, da der Kreisverwaltung sowie dem Land nicht alle Daten in Gänze zur Verfügung gestellt werden, wie eine Anfrage unserer Zeitung an das Gesundheitsministerium in Mainz ergeben hat. „Dies ist bedingt durch die Meldewege, die der Bund in seiner Coronavirus-Impfverordnung vorgibt.“ Auf deren Basis sind Land und Kreisverwaltung gar nicht in alle Meldewege eingebunden. So können Betriebsärzte und andere Ärzte Impfungen direkt an das RKI melden, ohne dass der Kreis oder das Land in diesen Meldeweg eingebunden sind. Das RKI meldet diese aber nicht an Land und Kreis. Und so tauchen diese Impfungen in der RKI-Statistik auf, nicht aber in der Auswertung des Landes oder der Kreisverwaltung. Auch zwischen den Bundesländern sowie auch EU-Mitgliedsstaaten gibt es Kommunikationshürden: So wurde nicht jeder an seinem Wohnort geimpft, mancher vielleicht an seinem Arbeitsplatz in Luxemburg. Aber auch über die Zahlen solcher Impfungen von Rheinland-Pfälzern in anderen EU-Mitgliedsstaaten haben die Behörden keinerlei Informationen. Allein die Zahlen aus den kommunalen Impfzentren, der mobilen Impfteams des Landes sowie der niedergelassenen Ärzte sind bekannt. Die Behörden melden mit der Impfquote also nur eine gesicherte Untergenze. Aus den genannten Gründen dürfte die tatsächliche Impfquote im Landkreis um 3500 Impfungen höher liegen, schätzt die Kreisverwaltung, woraus sich die im Text genannte Impfquote von 55 Prozent errechnet.