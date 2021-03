Coronavirus : „Abbruch durch Ministerium“: TV-Reporter schildert, wie in Wittlich Impfungen mit AstraZeneca gestoppt werden

Wittlich Bereits kurze Zeit nach der Aussetzung der Impfungen mit AstraZeneca wurden in Wittlich Impfberechtigte abgewiesen. Ein Volksfreund-Reporter war live dabei und schildert, wie das ablief.

Der TV-Reporter Christoph Strouvelle erlebte im Wittlicher Impfzentrum live, wie die Impfungen mit Astra-Zeneca gestoppt wurden. Zuvor hatte die das Gesundheitsministerium mitgeteilt, dass die Impfung mit AstraZeneca ausgesetzt werde. Der Reporter berichtet: Zügig geht es voran im Wittlicher Impfzentrum am Montag gegen 15.40 Uhr. Erstes Gespräch am Eingang mit der Security, Hände desinfizieren. Bis dann der freie Mitarbeiter des Trierischen Volksfreundes, der auch an einer Schule beschäftigt und deshalb impfberechtigt ist, am Empfangsschalter die ersten Modalitäten für den bevorstehenden Impfvorgang erhält.