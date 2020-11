Corona : Impfzentren kommen in die Kreise, Detailplanung steht noch aus

Impfzentren kommen in die Kreise, Detailplanung steht noch aus

Region Die Gesundheitsämter warten auf konkrete Abstimmungen mit dem Land, um die Kampagne im Dezember zu starten.

Ein wenig überrumpelt fühlte man sich in manchen Kreisverwaltungen schon, als die rheinland-pfälzische Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler versprach, dass bereits ab Dezember in jedem Landkreis und in jeder kreisfreien Stadt ein Impfzentrum stehen soll. Der von der rheinland-pfälzischen Firma Biontech entwickelte Impfstoff gegen das Corona-Virus steht nämlich kurz vor der Zulassung, seine Produktion läuft bereits auf Hochtouren.