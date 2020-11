Corona : Der Eifelkreis bekommt nun doch ein Impfzentrum, Details unbekannt

Bitburg/PRÜM/Wittlich/Daun Die Gesundheitsämter warten auf konkrete Abstimmungen mit dem Land, um die Kampagne im Dezember zu starten.

Ein wenig überrumpelt fühlte man sich in manchen Kreisverwaltungen schon, als die rheinland-pfälzische Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler versprach, dass bereits bis Mitte Dezember in jedem Landkreis und in jeder kreisfreien Stadt ein Impfzentrum stehen soll.