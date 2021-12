Vierte Welle : Technische Probleme bei Anmeldungen für das Impfzentrum Wittlich

Wittlich/Mainz Ab Montag, 13. Dezember, sollen Impfungen nur noch nach Terminvereinbarung möglich sein. Doch die Hotline und das technische System, über das Bürger einen Impftermin in Wittlich vereinbaren sollen, funktionieren noch nicht richtig.

So lief der erste Tag im wiedereröffneten Impfzentrum Wittlich

Vierte Welle : So lief der erste Tag im wiedereröffneten Impfzentrum Wittlich

Ein anderer Leser erklärt: „Leider ist eine Auswahl des Impfzentrums Bernkastel-Wittlich auf der Homepage des Landes zur Terminvergabe entgegen der Aussage des Landkreises nicht möglich: Bei Angabe der Postleitzahl stehen nur Trier sowie weitere alternative Impfzentren zur Auswahl – allerdings nicht Wittlich.“ Anrufer beklagten sich in der Lokalredaktion Wittlich darüber, dass die Hotline zur Terminvereinbarung nicht funktioniere.

Was ist da los? Warum funktionieren die Systeme zur Terminanmeldung, die Bürger nach Aussage der Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich nutzen sollen, nicht? Wir haben nachgefragt.

Hohe Impfquote in Trier und kurze Wartezeiten im Impfzentrum

Gesundheit : Hohe Impfquote in Trier und kurze Wartezeiten im Impfzentrum

Die Kreisverwaltung erklärt, dass das Anmeldesystem eigentlich schon am Montag, 6. Dezember, hätte freigeschaltet werden sollen.

Wir haben Rückmeldung von der Impfkoordination des Lands bekommen, dass das in den nächsten 48 Stunden endlich frei geschaltet werden soll“, erklärte die Kreisverwaltung am Dienstag. Demnach sollte das System zur Terminanmeldung also aller spätestens ab Donnerstag, 9. Dezember, und damit „in Kürze“ funktionieren.