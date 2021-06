Corona : Impfzentrum: Nicht benötigte Termine absagen

13.06.2021, Mecklenburg-Vorpommern, Wismar: Eine Frau wird von einer Arzthelferin in der für diesen Tag in ein Impfzentrum umfunktionierten Betriebskantine der MV Werften mit dem Impfstoff von Johnson & Johnson gegen das Coronavirus geimpft. Jeder Bürger konnte sich zuvor auf einem Internetportal für einen Termin anmelden. So war es möglich, dass das Schiffbau-Unternehmen gemeinsam mit dem Hals-Nasen-Ohren-Arzt Michael Salz an einem Tag viele Impftermine mit dem Vakzin von Johnson & Johnson anbieten konnte, um Interessierte gegen das Coronavirus zu impfen. Foto: Gregor Fischer/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: dpa/Gregor Fischer