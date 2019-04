später lesen Fernsehprogramm Impressionen der Azubi Messe Teilen

(red) Der offene Kanal Wittlich zeigt am Dienstag, 2. April, ab 19.30 Uhr in der Sendung „Herman“ Impressionen von der Azubi-Messe Take Off 2019, die vom 10. März, bis 11. März, im Eventum in Wittlich veranstaltet wurde.