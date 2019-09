Projekt der Bürgerstiftung : In allen Orten der VG Bernkastel-Kues stehen jetzt Mitfahrerbänke

Vorstandsmitglieder der Bürgerstiftung Bernkastel-Kues auf und neben der Mitfahrerbank in der Schanzstraße in Bernkastel. Von links: Leo Wächter, Ulf Hangert, Gertrud Weydert, Patrick Haas und Johannes Schäfer. Foto: TV/Winfried Simon

Bernkastel-Kues Die Bürgerstiftung Bernkastel-Kues hat in den Orten der Verbandsgemeinde 36 Mitfahrerbänke aufgestellt.

Trampen, also per Anhalter kostenlos in einem fremden Fahrzeug mitfahren, war schon mal beliebter. Die Idee, etwas abgewandelt, hat die Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues aufgegriffen und neu belebt. Wer mitfahren will, muss sich aber nicht an den Straßenrand stellen und den Daumen hochrecken, er muss sich lediglich auf eine Bank setzen – genauer gesagt auf eine gekennzeichnete Mitfahrerbank. 36 solcher, türkisfarbener Bänke gibt es jetzt in den Orten der Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues.

Die Idee dazu hatte die Verbandsgemeinde, umgesetzt hat sie die Bürgerstiftung Bernkastel-Kues. Im Laufe der vergangenen Monate wurden die Bänke in fast allen Orten der Verbandsgemeinde aufgestellt. Wer aus seinem Ort in einen anderen Ort fahren möchte, setzt sich auf die Bank. So wissen die vorbeifahrenden Autofahrer, das ist jemand, der mitgenommen werden möchte. Mit einem Schild kann er den Ort anzeigen, zu dem er gerne hin will.

Info Bürgerstiftung Bernkastel-Kues Die Bürgerstiftung Bernkastel-Kues wurde am 13. Dezember 2005 auf Initiative von Bürgermeister Ulf Hangert gegründet. Die Gründungsmitglieder – Sparkasse, VR-Banken, Flughafen Hahn, Firma Benninghoven, Heinz-Heinrich Weihrauch, Bernkastel-Kues, und RWE – haben damals zusammen 90 000 Euro in die Stiftung eingebracht. In der Satzung heißt es: „Zweck der Stiftung ist die Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens und der öffentlichen Gesundheitspflege sowie der Notfallversorgung, die Förderung von Wissenschaft und Forschung, von Bildung und Erziehung, von Kunst und Kultur, von Naturschutz und Landschaftspflege, von Denkmalschutz, von Jugend- und Altenhilfe und von Maßnahmen zur Förderung der regionalen Identität. Dem Vorstand der Bürgerstiftung Bernkastel-Kues gehören derzeitig folgende Personen an: Johannes Schäfer (Vorsitzender), Patrick Haas (stellvertretender Vorsitzender), Sibylle Matheus, Sabine Moseler, Edith von Tayn-Becker, Gertrud Weydert, Ulf Hangert, Leo Wächter.

Eine solche Bank steht zum Beispiel in der Schanzstraße am Stadtpark in Bernkastel. Die Schilder, auf denen Andel, Brauneberg, Mülheim oder Wintrich steht, hängen an einem Pfosten. Um die Fahrtrichtung anzuzeigen, müssen sie lediglich umgeklappt werden.

Auf der Bank in Longkamp steht auf den Schildern Bernkastel-Kues und Morbach, in Ürzig kann man ein Schild wählen, das auf Traben-Trarbach, Bernkastel-Kues und Wittlich hinweist.

Zur Finanzierung des Projekts – eine Bank kostet 600 Euro – hat die Bürgerstiftung regionale Unternehmen angesprochen. Sponsoren, die mindestens 300 Euro spenden, werden auf einem an der Bank befestigten kleinen Schild genannt.

Johannes Schäfer, Vorsitzender der Bürgerstiftung, sagt: „Die Mitfahrerbänke können zwar nicht den öffentlichen Nahverkehr ersetzen, aber sie bieten eine Möglichkeit, mobiler unterwegs zu sein.“

Auch in Wehlen steht eine Mitfahrerbank. Gertrud Weydert kennt schon einige Personen, die dieses Angebot nutzen. Die Initiatoren wissen aber, dass es sich noch weiter herumsprechen muss. Ulf Hangert: „Eine Idee braucht immer eine Zeit, bis sie sich durchsetzt.“

Der stellvertretende Vorsitzende der Bürgerstiftung, Patrick Haas, ist optimistisch: „Zukünftig ist geplant, noch weitere Bänke bei Bedarf aufzustellen.“ In der Verbandsgemeinde Speicher gebe es Mitfahrerbänke schon seit zwei Jahren. Haas: „Es funktioniert – hinsetzen, abwarten, einsteigen!“