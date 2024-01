Planung in einem Guss Andel bekommt ein Kleinspielfeld – das ist aber nicht alles

Bernkstel-Kues/Andel · In Andel ist am Ortseingang Großes geplant. Darunter ein Kleinspielfeld vor dem Bürgerhaus. Fußball, Basketball, Hockey und mehr sollen dort bald gespielt werden können. Was in dem Stadtteil außerdem noch entstehen soll.

17.01.2024 , 06:59 Uhr

Auf der Grünfläche bei der Andeler Turnhalle sollen in den nächsten Jahren ein Kleinspielfeld und ein Kindergarten gebaut werden. Foto: Strouvelle Christoph

Von Christoph Strouvelle

Die Kinder und Jugendlichen im Bernkastel-Kueser Stadtteil Andel können sich auf das kommende Jahr freuen. Denn dann soll in der Goldbachstraße gegenüber dem Bürgerhaus ein Kleinspielfeld entstehen, auf dem Fußball, Basketball, Hockey, Tennis und weitere Sportarten möglich sind.