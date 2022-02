Stadtentwicklung : Ja zum neuen Moselvorgelände in Bernkastel-Kues – wie sich das Gesicht der Stadt in den nächsten Jahren ändern wird

Ein Teil des großen Moselparkplatzes an einem Werktag gegen 9 Uhr. Viele Plätze sind bereits vor dem Ansturm der Urlauber und Tagesgäste belegt. Bis 2030 ist die Umgestaltung dieses Areals geplant. Wie viele Parkplätze dadurch wegfallen werden, ist noch nicht bekannt. Foto: Beckmann Clemens

Berkastel-Kues In Bernkastel-Kues wird das Moselufer umgestaltet. In einem ersten Schritt soll der nördliche Bereich des Parkplatzes neu geplant werden. Wir erklären, was sich ändert und wo künftig die Parkplätze sind.