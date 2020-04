Dorfentwicklung : Annis Lädchen bereichert Bettenfeld

Annemarie Hoffmann in ihrem Laden mit den Kunden Sabine und Emma Gierden (von links), die sich sehr freuen, dass es wieder Getränke und Lebensmittel im Ort zu kaufen gibt. Foto: Christina Bents

Bettenfeld Annemarie Hoffmann wagt einen besonderen Schritt: Sie eröffnet in Bettenfeld auf 60 Quadratmetern einen kleinen Laden mit Getränken, Kioskartikeln und Lebensmitteln für den täglichen Bedarf.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Christina Bents

In vielen Dörfern gibt es seit etlichen Jahren kein eigenes Geschäft mehr, wo man für den täglichen Bedarf einkaufen kann. Oft hat es sich für die privaten Geschäftsleute nicht mehr gelohnt, weil die Kundschaft lieber in Läden mit einem größeren Sortiment oder günstigeren Preisen einkaufte.

Vereinzelt haben sich Dorfläden gegründet, die von der Gemeinde oder Genossenschaften betrieben werden, zum Beispiel in Klausen. In Bettenfeld wagt nun Annemarie Hoffmann den Schritt in die Selbstständigkeit mit einem kleinen Getränke- und Lebensmittellädchen.

Gebürtig ist sie aus Mannheim. Der Liebe wegen ist sie in den Vulkaneifelort gezogen. Im Haus, in dem sie mit ihrem Mann und ihrem dreijährigen Sohn lebt, ist ein etwa 60 Quadratmeter großer Verkaufsraum, in dem bis Ende der 1980er Jahre ein kleines Edeka-Geschäft war. Dann ist der Laden auf die andere Straßenseite gezogen und der Verkaufsraum gegenüber der Kirche stand leer.

2014 hat dann auch das größere Geschäft geschlossen und es gab in Bettenfeld keine Lebensmittel mehr zu kaufen.

Das hat jetzt ein Ende, mit „Annis Lädchen“. Die Bettenfelder begrüßen die Einkaufsmöglichkeit sehr. Kunde Michael Becker sagt: „Das ist das Beste, was Bettenfeld passieren konnte. Auch den Lieferservice für ältere Menschen an den Wochenenden finde ich sehr gut, gerade in dieser Zeit ist das eine Bereicherung.“

Getränke nehmen einen Großteil der Ladenfläche ein. Verpackte Waren, ausschließlich aus der Region, hat sie zudem im Sortiment. Es gibt Kartoffeln aus Manderscheid, Honig aus Bettenfeld, verpackte Wurst aus einer Eifelmetzgerei, Eier und Eis aus Großlittgen. Das ist in diesem sonnigen Tagen der Renner. Viele Kinder mit ihren Müttern kommen, kaufen Eis, Kartoffeln und Eier. Bevor sie nach Hause gehen, setzen sich gleich auf die Mauer gegenüber und genießen ihr Eis.

Annemarie Hoffmann erklärt zur Auswahl ihrer Waren: „Im fünf Kilometer entfernten Manderscheid gibt es zwei Lebensmittel-Discounter, da könnte ich bei einem Vollsortiment an Lebensmitteln mit den Preisen nicht mithalten. Deshalb will ich mich auf regionale Produkte hier aus der Umgebung konzentrieren.“ Und weiter: „Nach und nach will ich auf ein Kiosk-Sortiment mit Süßigkeiten, Zeitschriften und vorbestellten Brötchen erweitern und mich ein wenig vortasten, was die Menschen in Bettenfeld und Umgebung brauchen und bei mir kaufen würden.“

Getränke verkauft sie, weil im Nachbarort der Getränkemarkt dicht gemacht hat und man momentan bis Wittlich oder Daun fahren muss, um welche zu kaufen. Für die Wochenenden hat sie einen Lieferservice geplant. Nicht nur in Corona- Zeiten, sondern generell für die Menschen im Ort, die nicht mehr so mobil sind.

Annemarie Hoffmann, hat eine Ausbildung in der Krankenpflege abgeschlossen und zehn Jahre lang in ihrem Beruf gearbeitet. Durch ihre Selbstständigkeit will sie Familie und Beruf besser vereinbaren.