Bettenfeld : Bauprojekt in der Eifel soll Senioren in die Mitte des Ortes holen

Bauprojekt in der Eifel soll Senioren in die Mitte des Ortes holen

Auf diesem Gelände im Ortskern, könnte die Wohnanlage für Senioren in Bettenfeld entstehen. Foto: Christina Bents

Bettenfeld In Bettenfeld möchte die Gemeinde gemeinsam mit den Bürgern ein Gebäude errichten, indem ältere Menschen in verschiedenen Wohnformen leben können. Für das Projekt braucht es einen langen Atem.

Im Dorf für alle Generationen etwas bieten. Das hat sich die Gemeinde Bettenfeld vorgenommen. Für die jüngere Generation ist gesorgt, Schule und Kindergarten stehen in Nachbarorten zur Verfügung, und eine aktive Jugendgruppe gibt es auch. Die Älteren treffen sich regelmäßig beim Seniorenkreis, zu dem etwa 30 Personen kommen. Das reicht der Gemeinde aber noch nicht. Die älteren Menschen sollen mit einem besonderen Wohnprojekt eine Möglichkeit bekommen, im Ort zu bleiben, wenn es schwieriger wird, den Alltag alleine zu Hause zu bewältigen. Ortsbürgermeister Heinz Tutt sagt: „Unsere älteren Leute sollen hier angemessen leben können. Dafür wollen wir mit unserem Projekt eine Möglichkeit schaffen.“ Bedarf gibt es in Bettenfeld. Der Ort hat 680 Einwohner, davon sind zwischen 100 und 120 Bürger über 65 Jahre und 30 Personen über 85 Jahre alt. Wichtig ist dem Ortsbürgermeister klarzustellen, dass es sich bei dem Wohnprojekt nicht um ein Altenheim handelt, sondern dass dort verschiedene Wohnformen gelebt werden sollen. Das können Wohngemeinschaften sein oder separate Wohneinheiten, bei denen man Betreuung in Anspruch nehmen könne. „Selbstständiges Wohnen, das barrierefrei ist, und bei dem auch junge Menschen eingebunden werden“, das sind Ideen aus der Bevölkerung, die bei der Planung miteinfließen sollen.