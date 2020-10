Pandemie : Täglich besingen sie den Mond

Burgen In Burgen treffen sich zum 200. Mal Gläubige, um vor der evangelischen Kirche gemeinsam das Abendlied anzustimmen.

Im Moselort Burgen vollzieht sich seit dem 23. März täglich ein Ritual, das für einige Bürger nicht mehr wegzudenken ist: Kurz vor halb acht schließt Ellen Singer die evangelische Kirche auf und öffnet die Fenster. Pünktlich um 19.30 Uhr beginnen dann die Kirchenglocken zu läuten. Sobald diese verstummt sind, spielt Singer an der Orgel das Abendlied, verfasst von Matthias Claudius.

Zu diesem Zeitpunkt haben sich bereits mehrere Menschen vor der Kirche eingefunden. Gemeinsam singen sie drei Strophen des Stückes, „immer die erste und die letzte, aber auch Strophen dazwischen“, sagt Georg Singer, Ehemann der Küsterin und ehemaliger Pfarrer in Burgen. Mal stimmen die beiden alleine „Der Mond ist aufgegangen“ an, mal kommen bis zu 20 Männer, Frauen und Kinder dazu, die den Weg zur Kirche finden oder von der Straße und den umliegenden Balkonen aus der Entfernung teilnehmen. „Wir singen fürs Dorf, fürs Land, damit wir die Pandemie gut überstehen“, sagt Ellen Singer. Warum gerade das Abendlied? Es passe in vielen Dingen gut zur derzeitigen Situation sagen die Beiden.