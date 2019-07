Personalie : In den Ruhestand verabschiedet

Foto: Carina Alt-Linen. Foto: TV/Carina Alt-Linden

Wittlich Im Rahmen einer kleinen Feierstunde verabschiedete Bürgermeister Dennis Junk die langjährige Mitarbeiterin Margret Wahlert (Foto: Carina Alt-Linden) in den wohlverdienten Ruhestand. Nachdem sie im April 1975 in der Verbandsgemeindeverwaltung begonnen hat, arbeitete Wahlert in der Finanzabteilung.

