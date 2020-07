Stadtbild : Ein Investor für die alte Schule

Bernkastel-Kues Das Gebäude im Stadtteil Kues steht schon lange leer und ist in einem schlechten Zustand. Nun sollen dort Mietwohnungen rein. Und die Mieter brauchen Parkplätze.

Nun scheint die Suche von Erfolg gekrönt zu sein. Es gibt, so Port in der Sitzung des Stadtrates, einen Investor, der aus dem denkmalgeschützten Gebäude ein Haus mit etwa acht Mietwohnungen machen will. Dafür braucht er natürlich Parkplätze. Rund um das Anwesen gibt es einige, die ebenfalls der Stadt gehören. Sie sind nicht bewirtschaftet und werden, so der Bürgermeister, in erster Linie von Anwohnern genutzt. Dies wird nicht mehr möglich sein, wenn das Projekt umgesetzt wird. Der Stadtrat hat die Flächen deshalb schon einmal entwidmet. Die zukünftigen Mieter werden dort parken.