Bernkastel-Wittlich/Morbach Ob geschlossene Geschäfte oder verbotene Treffen – der Corona-Virus greift tief in unseren Alltag ein. Das gilt auch bei Sterbefällen.

Die Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich macht es auf Nachfrage des Trierischen Volksfreundes noch mal deutlich: „Bestattungen im engsten Familienkreis sind möglich.“ Das war bereits in der vergangenen Woche verfügt worden. Aber was heißt das genau? Der engste Familienkreis umfasst laut Kreisverwaltung „Verwandte in auf- und absteigender Linie und gerader Linie“. Dazu gehören also Großeltern, Eltern, KInder, Enkel und Urenkel sowie Geschwister mit Ehegatten. Die Bestattungen finden im Freien statt. Von einer anschließenden Trauerfeier sei abzusehen.