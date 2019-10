Energie : Investoren feiern Rekorde und Windräder in Morbach

Morbach In der Energielandschaft Morbach sind nach dreieinhalb Jahren Planung und Bauzeit sieben neue Windräder offiziell eingeweiht worden. Derzeit sind allerdings erst drei der Anlagen komplett fertig.

Feierstunde in der Energielandschaft Morbach: Fast 200 Menschen sind gekommen, um den neuen Bürgerwindpark mit sieben statt der bisher 14 Windräder einzuweihen. Von den Gästen sind viele per Bus aus dem fränkischen und dem Oberpfälzer Raum angereist, die sich finanziell an den Bürgerwindrädern beteiligen und ihre Investion in Augenschein nehmen wollen. Dabei sind lediglich drei der Anlagen fertig. An zwei weiteren werden gerade die Gondel mit den Maschinen und die Flügel montiert, an wiederum zwei weiteren stehen erst die Türme.