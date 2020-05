Kirche : Begehbarer Gottesdienst

Bischofsdhron In der Pfarrkirche St. Paulinus Bischofsdhron gibt es einen begehbaren Gottesdienst. An verschiedenen Stationen kann man sich tiefer mit der Botschaft der einzelnen Gottesdienstteile beschäftigen. Es ist eine Form, für sich persönlich oder als Familie eine andere Art Gottesdienst zu feiern und zu erfahren.

Am Ende des Weges, der durch Fußspuren in der Kirche vorgegeben ist, gibt es den Ablauf des Gottesdienstes zum Mitnehmen und zuhause feiern. Dort ist es noch intensiver möglich, da aufgrund der momentanen Beschränkungen das praktische Tun an den meisten Stationen wegfällt. Besucher sollten einen Stift mitbringen.