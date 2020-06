Kommunalpolitik : In der Sitzung geht’s um die Satzung

Niederöfflingen In der Sitzung des Gemeinderates Niederöfflingen am Mittwoch, 24. Juni, um 18.30 Uhr in der Wilhelm-Hees-Halle geht es unter anderem um die Änderung der Hauptsatzung, Sanierungs- und energetische Maßnahmen am Bürgerhaus, sowie den Sturmschaden an der Schutzhütte.