Bauprojekt : Startschuss für Straßenausbau in Kues: Das große Loch am Moselufer

Startschuss für Straßenausbau in Kues: Das große Loch am Moselufer

Baustelle Triniusstraße: Das Abwassersystem wird erneuert und die Rohre werden in Kürze bis in die Mosel verlängert. Foto: TV/Christoph Strouvelle

Bernkastel-Kues In der Triniusstraße in Bernkastel-Kues werden die bisherigen Abflussrohre durch leistungsfähigere Leitungen ersetzt. Die Arbeiten bilden den Auftakt für den drei Jahre dauernden Ausbau der Cusanusstraße.

Als am Dienstag in der Triniusstraße in Bernkastel-Kues die Bagger anrückten, um das Abwassersystem auszubauen, begann der erste von insgesamt acht Bauabschnitten einer weitaus größeren Baumaßnahme – des Ausbaus der Cusanusstraße. Damit werden die Weichen gestellt für den Ausbau und die Erweiterung der Abwasserleitungen, was sich auf den gesamten Bereich der Kueser Seite auswirken wird.