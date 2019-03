später lesen Bürgerservice Ein Gepäckstück mit besonderem Inhalt FOTO: picture alliance / dpa / Patrick Seeger FOTO: picture alliance / dpa / Patrick Seeger Teilen

In der Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues startet demnächst das Projekt „Bürgerkoffer“. Mitarbeiter der Verwaltung bieten einen Teil der Dienste in der Wohnung von Bürgern an, die nicht mehr in die Büros kommen können. Von Clemens Beckmann