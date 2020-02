Kommunalpolitik : Bürgermeister für fünf Jahre gesucht

Thalfang Die Menschen in der VG Thalfang sind am 10. Mai aufgerufen, den Nachfolger von Marc Hüllenkremer zu wählen.

(cst) Der Weg ist frei für die Neuwahl eines hauptamtlichen Bürgermeisters für die Verbandsgemeinde Thalfang am Erbeskopf. Der Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung die Stellenausschreibung für einen Nachfolger von Marc Hüllenkremer beschlossen, der im Juni 2019 in den Ruhestand versetzt worden war. Das Amt hatte er im April 2013 angetreten. Nachdem der Landtag am 29. Januar 2020 ein Gesetz verabschiedet hat, nach dem der Bürgermeister der VG Thalfang wegen der anstehenden Kommunalreform lediglich für eine verkürzte Amtszeit von fünf Jahren anstatt der üblichen acht Jahre gewählt werden soll, hat der VG-Rat jetzt über Modalitäten und Wahltermin beraten. In der Sitzung gab Vera Höfner, die als erste Beigeordnete derzeit die Amtsgeschäfte leitet, bekannt, dass die Kreisverwaltung die vorgeschlagenen Termine der Thalfanger Verwaltung bestätigt hat. So ist die Wahl des Bürgermeisters für den 10. Mai angesetzt, eine mögliche Stichwahl für den 24. Mai. Wahlvorschläge müssen spätestens bis zum 23. März 2020, 18 Uhr, bei der Thalfanger Verwaltung eingereicht werden, werden aber bereits für den 13. März erbeten, wobei es sich beim zweitgenannten Termin um keine Ausschlussfrist handelt.