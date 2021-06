Stadtentwicklung : Zwei weitere Geschäfte in der Wittlicher Innenstadt schließen

„Mode für Sie“ in der Wittlicher Innenstadt schließt. Ob es einen neuen Mieter geben wird, ist nicht bekannt. Foto: Christina Bents

Wittlich In der Säubrennerstadt wird es ab Juli ein Bekleidungsgeschäft weniger werden. Ruth Born schließt aus Altersgründen ihr Geschäft in der Burgstraße. Ihr folgt Christel Schneider mit Maximoden im August. Andere Modeläden sehen positiv in die Zukunft. Kritisiert wird aber die Schließung der Kurfürstenstraße.