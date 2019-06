Strafvollzug : Neun Gefangene, vier Gladiatoren, ein Projekt

Wittlich Dribblings, Korbleger, Liegestütze: Inhaftierte der JVA Wittlich haben mit dem Basketball-Team der Gladiators Trier trainiert.

() Die Stimmung in der Sporthalle der Justiz und der Jugendstrafanstalt Wittlich ist gut an diesem Nachmittag. „Habt ihr nicht noch einen größeren für mich?“, fragt einer der Gefangenen lachend, als er Kilian Dietz sieht. Dietz, 2,02 Meter groß, ist Center beim Basketball-Zweitligisten Gladiators Trier und mit seinen Mitspielern Kevin Smit und Rupert Hennen sowie Trainer Christian Held an diesem Tag zu Besuch in der Strafanstalt. Die Gladiators trainieren eine Stunde lang mit einer Basketballgruppe aus Gefangenen der JSA und der JVA, die von Lutz Herrmann, Trainer beim Wittlicher Turnverein (WTV), betreut wird.