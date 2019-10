Kostenpflichtiger Inhalt: Wittlich : Und plötzlich wohnt man im Parkverbot

Das Knöllchen kostet zehn Euro: Ein Auto steht tagsüber im neu eingerichteten Parkverbot in der Wallstraße. Foto: TV/Christian Moeris

Wittich Zur Überraschung der Anwohner hat die Stadt Wittlich von heute auf morgen in der Wallstraße Parkverbotsschilder aufgestellt.

Und plötzlich war da ein Parkverbot: Die Bürger der Wallstraße in Wittlich waren am Montag vergangener Woche nicht wenig erstaunt, als sie in ihrer Straße plötzlich Parkverbotsschilder sahen, welche die Stadt Wittlich hatte montieren lassen.

Stadtrat Der Bürgerzorn schaffte es sogar bis in den Stadtrat. Dieter Burgard von der SPD-Fraktion legte in der jüngsten Ratssitzung ein Wort für die Anwohner der Wallstraße ein: .„Dort einfach Schilder aufzustellen, ohne die Anwohner zu informieren, ist nicht gerade bürgerfreundlich“, sagte Burgard (SPD) während der Diskussion zur vorgestellten Parkraumstudie (der TV berichtete). Bei Bürgermeister Joachim Rodenkirch kam das an: „Wir müssen uns da eine bessere Kommunikation überlegen. Das war aber keine Absicht.“

Doch warum hat die Stadt überhaupt in der Wallstraße Parkverbotsschilder aufstellen lassen? Das sei geschehen, weil die Müllabfuhr nicht mehr durchgekommen sei und sich der Zweckverband Abfallwirtschaft Region Trier (ART) beschwert habe, erklärt Rodenkirch. Die Zusatzschilder, auf denen vermerkt sei, dass das Parkverbot allein tagsüber von 8 bis 18 Uhr gelte, seien noch nicht geliefert worden. Deshalb sei am Tag, an dem die Schilder aufgestellt worden seien, die Verwirrung groß gewesen. Die Ergänzungsschilder würden aber nachträglich noch montiert. Das Parkverbot würde damit nur tagsüber und damit in Zeiten gelten, in denen die Müllabfuhr fahre.

Anwohner Der TV hat sich in der Wallstraße umgehört, mit mehreren Anwohnern gesprochen und sie gefragt, was sie von dem plötzlichen Parkverbot in ihrer Straße halten:

„Wir Anwohner hier fühlen uns vor den Kopf gestoßen“, erklärt Bernd Schiller, der in der Wallstraße wohnt.

Sein Nachbar Helmut Zender pflichtet ihm bei: „Dass die ohne Gespräch und, ohne uns vorher Bescheid zu sagen, hier Schilder aufstellen, das ist das Schlimmste. Es wird einfach gemacht. Man wird nichtmals gefragt. Selbst mit meiner Gehbehinderung darf ich nicht mehr hier vor meiner Haustür parken.“ Allerdings habe er eine Garage, erklärt Zender. „Aber wenn unsere Tochter aus Berlin kommt, soll sie auf dem Rommelsbach parken. So hat man uns das gesagt. Aber der Parkplatz ist doch viel zu weit weg.“

Wie kam es denn nach Meinung der Anwohner nun zu den Beschwerden der Müllabfuhr, wenn der Müll doch über Jahrzehnte ordnungsgemäß abgefahren werden konnte?

Das sei allein aufgrund fremder und auswärtiger Berufstätiger geschehen, meint Schiller, die in Wittlich arbeiten und täglich kostenlos in der Wallstraße geparkt hätten. Schiller: „Das waren hauptsächlich Arbeitnehmer mit Bitburger Kennzeichen und andere Fremde, die hier in Wittlich arbeiten. Die haben uns hier täglich unsere Straße und auch die Kreuzung zugeparkt.“ Dass hätten diese aber gar nicht gedurft, weil die Wallstraße nur für Anwohner freigegeben sei, erklärt Schiller. Hauptsächlich weil diese auswärtigen Langzeitparker die Kreuzung zugeparkt hätten, so Schiller, sei die Müllabfuhr nicht mehr durchgekommen.

„Das ist alles eine Unverschämtheit. Wieso stellt uns die Stadt keine Anwohner-Parkscheine aus“, fragt Anwohnerin Jenny Rhauen. „Dafür würden wir ja sogar Geld bezahlen. Viele Anwohner parken jetzt irgendwo hier in der Umgebung im Halteverbot. Sie selbst habe sich jedoch einen Stellplatz gemietet, der mit 35 Euro monatlich zu Buche schlage.“

Eine andere Anwohnerin, die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen möchte, fragt, weshalb man das Parken in der Wallstraße denn nun 365 Tage im Jahr tagsüber verbieten müsse.

Die Müllabfuhr fahre doch bloß ein paar Mal im Monat durch die Straße und die nächsten 14 Tage gar nicht mehr. Die gleiche Frage hatte übrigens Peter van der Heyde (CDU) Bürgermeister Rodenkirch im Stadtrat gestellt. Die Antwort: „Das ist nicht so einfach. Der Sperrmüll wird nach Bedarf abgefahren, deshalb können wir das nicht tageweise regeln. Ansonsten habe ich die selben Beschwerden über mangelhafte Müllabfuhr wie jetzt über das Parkverbot.“

Verwaltung Wie Jan Mußweiler, Fachbereichsleiter bei der Stadtverwaltung Wittlich, auf TV-Anfrage erklärt, hätten überhaupt erst Beschwerden der Anlieger über die Verkehrssituation in der Wallstraße zur Reaktion der Stadtverwaltung geführt: „Da hatten sich Anlieger beschwert, weil sie aufgrund der dort parkenden Fahrzeuge nicht mehr in ihre Einfahrten hinein- oder von dort hinauskamen.“ Parallel dazu habe sich die ART beschwert.

Da es in der Wallstraße keine Möglichkeit gebe, um Mülltonnen an einem Ort zentral zu sammeln, gebe es keine andere Möglichkeit, als dort tagsüber ein Parkverbot einzurichten.

„Am Ende besteht keine andere Möglichkeit. Das Parkverbot ist das Ergebnis einer Verkehrsschau gemeinsam mit der Polizei und der ART.“ Hierbei gehe es um eine verkehrsrechtliche Entscheidung, die angeordnet werde. Dabei gebe es keine Anliegerbeteiligung, erklärt Mußweiler. So sehe die Rechtslage aus.