Serie „Klein, aber oho!“ Wo fast genauso viele Tiere wie Menschen leben

L(i)ebenswertes Dorf: Was macht das Leben auf dem Land besonders, wo liegt der Reiz der kleinen Dörfer? In unserer Serie „Klein, aber oho!“ werfen wir einen Blick auf und in die klein(st)en Orte im Landkreis Bernkastel-Wittlich. Was haben diese Dörfer zu bieten? Wie leben die Menschen hier, was gefällt ihnen? Wir wollen aber auch wissen: Was fehlt ihnen, was könnte besser sein und werden? In loser Reihenfolge porträtieren wir die kleinen Orte in der Eifel, im Hunsrück und an der Mosel, lassen Bewohner zu Wort kommen, stellen Besonderheiten und Originale vor und wollen die Dörfer dabei von einer unbekannten Seite zeigen.