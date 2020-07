Kultur : Filme gucken unter freiem Himmel

Dudeldorf In Dudeldorf startet die Open-Air-Kinosaison am 23. Juli. Ob es auch ein Traktorkino dieses Jahr geben wird, ist noch unklar.

(utz) Sommer, Sonne, Kino – und das an der frischen Luft. Das können Filmfans im Juli im Dudeldorfer Burggarten genießen. Gezeigt werden der Winnetou-Klassiker „Der Schatz im Silbersee“, der Jugendfilm „Auerhaus“, die Tragikomödie „Der Junge muss an die frische Luft“, der Film über den Musiker Udo Lindenberg mit dem Titel „Lindenberg! - Mach Dein Ding!“, die Drama-Komödie „Die perfekte Kandidatin“ und die schräge Komödie „Die Känguru Chroniken“. Das Angebot ist familienfreundlich, für je zwei Filme gilt FSK 0, FSK 6 und FSK 12. Gespielt wird bei (fast) jedem Wetter. Und: Es gelten die aktuellen Abstands- und Hygieneregeln oder, wie es Organisatorin Teneka Beckers formuliert, „Abstand, Rücksicht, Kino“. Zudem empfiehlt sie dringend, den Vorverkauf zu nutzen. Der Grund: Bereits dabei können alle Daten erfasst werden. Zudem ist die Platzanzahl auf dem Gelände eingeschränkt. Was nun das Dudeldorfer Treckerkino angeht, so ist noch nichts spruchreif. Geplant ist es für den 5. September. Aber ob es stattfinden wird, ist noch nicht sicher. Denn das hängt von den dann geltenden Corona-Vorschriften ab. Dennoch ist Beckers guter Dinge, dass es klappen könnte.