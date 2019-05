Breitbandausbau : Bauarbeiten für ein schnelles Netz

Mülheim () Die Westnetz GmbH baut im Auftrag des Landkreises Bernkastel-Wittlich in einigen Straßen von Mülheim ein Glasfasernetz für schnelle Datenübertragung auf.

Innerhalb der nächsten 14 Tage wird mit dem Tiefbau begonnen, so der Ortsbürgermeister in einer Mitteilung. Die Bauarbeiten werden in drei Teilbereiche untergliedert: Im ersten Abschnitt wird die Bestandsrohranlage in den Straßen Im Brühl und Mühlenweg bestückt, im zweiten Abschnitt werden die Längstrasse und die Hausanschlüsse in der Hauptstraße im Abschnitt Kirchstraße bis Schillingsmühle hergestellt, und im dritten Anschnitt wird gleiches in der Kirchstraße erfolgen.