Digitalisierung : Jede Schule definiert ihren Bedarf

Traben-Trarbach Die Digitalisierung der Grundschulen in der Verbandsgemeinde Traben-Trarbach ist auf einem guten Weg. Es fehlen aber noch einige Laptops und interaktive Tafeln.

Vor fünf Jahren gab es in den Grundschulen der Verbandsgemeinde Traben-Trarbach oft nur einen mobilen Beamer. Interaktive Tafeln: Fehlanzeige. Von WLan im jeweiligen Gebäude keine Spur. Im Computerraum standen alte Rechner oder Laptops, die von einer Kommunalwahl übrig geblieben waren. Die IT betreute der vor Ort zuständige Hausmeister. So steht es in der Vorlage zum Thema „Digitale Schule“, mit dem sich der Verbandsgemeinderat Traben-Trarbach beschäftigte.