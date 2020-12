Versorgung : Aus der Heidenburger Bäckerei wird ein Dorflädchen

Das Schild „Bäckerei“ kann in Heidenburg hängenbleiben. Es weist künftig auf das Heidenburger Dorflädchen hin. Foto: Christoph Strouvelle

Heidenburg In Heidenburg übernimmt der Musikverein vorläufig die Trägerschaft eines Geschäftes für Backwaren und Lebensmittel des täglichen Bedarfs.

Die Heidenburger können weiter in ihrem Dorf Brot, Brötchen und Lebensmittel des täglichen Bedarfs kaufen. Nach der Geschäftsaufgabe des Bäckers Schander (der TV berichtete), der in der vergangenen Woche das letzte Mal geöffnet hatte, hat sich der örtliche Musikverein bereit erklärt, den Betrieb eines Dorfladens in dem früheren Ladenlokal des Bäckers vorläufig zu übernehmen.