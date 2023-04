Kommunalpolitik Heidenburg hat wieder einen Ortschef

Mit Johannes Göppert habe ein junger Mann seinen Hut in den Ring geworfen, dem diese Kenntnisse ebenfalls fehlten. Deshalb hatte sich Mattes die Frage gestellt, ob dieser Kandidat der richtige Ortsbürgermeister für Heidenburg sei jetzt in der Zeit, in der wichtige Entscheidungen anstünden. All das zusammen habe dazu geführt, dass er sich bereiterklärt habe, den Posten doch zu übernehmen. „Das hat nichts mit der Person des Gegenkandidaten zu tun“, betont Mattes. „Wir können froh sein, wenn sich junge Leute für Politik interessieren.“