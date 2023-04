Wohnprojekt Grundstein für Hetzerather Projekt „Wohnen mit Pflege“ ist gelegt

?Wir waren im Gemeinderat direkt Feuer und Flamme für das Projekt, trotz hoher Hürden. Die gbt hat Mut bewiesen, in Hetzerath zu investieren?, lobte der Hetzerather Bürgermeister Werner Monzel das entstehende Projekt ? Wohnen mit Pflege". Im Rahmen einer kleinen Feierstunde legten Werner Monzel, Daniel Knopp und Michael Molitor ( Geschäftsführer der Pflegegesellschaft St. Martin Trier), Architekt Heinrich Masselter (gbt) sowie die gbt­Vorstände Sybille Jeschonek und Ralph Otte als Investor den Grundstein. In der Hauptstraße 3 - 5 in Hetzerath soll ein Wohn- und Versorgungskonzept umgesetzt werden, dass eine weitgehende Autarkie in der medizinischen und pflegerischen Versorgung der Ortsgemeinde-Bewohner langfristig sicherstellen wird. Es entstehen insgesamt 17 neue Wohnungen, 2 Pflegewohngemeinschaften, ein Nachbarschaftstreff mit integrierter Tagespflege sowie ein hausärztliches medizinisches Versorgungszentrum. Das Investitionsvolumen der Wohnungsbau und Treuhand AG (gbt) beträgt insgesamt rund 9 Mio.?. ,,Wir freuen uns daher ganz besonders, gemeinsam alle Hindernisse überwunden zu haben und mit den Beteiligten heute hier den Grundstein zu legen", so die gbt Vorstände. Unter dem Leitbild der ?Sorgenden Gemeinschaft" wird am zentral gelegenen Standort gleichermaßen moderner Wohnraum für Mietinteressenten wie für Menschen mit speziellen Pflegebedarfen geschaffen. Auf dem Foto (v.l.n.r.: Ralph Otte (Vorstand gbt), Daniel Knopp (Geschäftsführer der Pflegegesellschaft St. Martin Trier), Sybille Jeschonek (Vorstand gbt), Werner Monzel (Ortsbürgermeister Hetzerath) und Heinrich Masselter (Architekt gbt).

Foto: Monika Traut-Bonato