Landmarke : Highlight und Aussichtspunkt

Kleinich Mitglieder des Kleinicher Heimat- und Verkehrsvereins haben eine überdimensionale Bank gebaut.

In Kleinich denkt man nicht klein, sondern groß. Jedenfalls bei den Mitgliedern des Heimat- und Verkehrsvereins. Sieben von ihnen haben jetzt eine sogenannte XXL-Bank gebaut und am Premiumwanderweg Kirchspiels Tälertour aufgestellt. Drei Meter hoch ist die Rückenlehne der vier Meter breiten Bank, die Sitzfläche befindet sich 1,50 Meter über dem Boden. Wer sich darauf setzen will, muss die überdimensionale Sitzgelegenheit über eine Treppe erklimmen, bevor er sich niederlassen kann.