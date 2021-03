Sitzung : Beigeordneter wird gewählt

Kröv Die nächste Sitzung des Ortsgemeinderates Kröv ist am Montag, 29. März, um 18.30 Uhr, in der Weinbrunnenhalle „Kröver Nacktarsch“. Auf der Tagesordnung steht die Neuwahl des Zweiten Beigeordneten, seine Ernennung, Vereidigung und Einführung in das Amt.

