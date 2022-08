Brot aus der Region : Steigende Lebensmittelpreise: Lieserer Bäcker will denen helfen, die darunter leiden

Steigende Lebensmittelpreise: Lieserer Bäcker will denen helfen, die darunter leiden

Lieser Ein Bäcker von der Mosel hilft denen, die es schwer haben. Jeder kann in seiner Bäckerei eine Rabattkarte nutzen, um Brot oder Mehl zu kaufen. Warum Bäcker Dirk Mertes aktiv wird, wie viel die Karte kostet und wo es sie gibt.

Bäcker Dirk Mertes will, dass alle gutes Brot bekommen. Trotz gestiegener Lebensmittelpreise, trotz höherer Energiepreise. Und er findet, dass man noch mehr für die Menschen tun müsste, die von den stark gestiegenen Preisen belastet sind. Deshalb hat er sich etwas einfallen lassen: Ab 1. September kann jeder in der Bäckerei Mertes in Lieser eine Brotkarte kaufen.