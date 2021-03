Kommunalpolitik : Bürgermeister verzweifelt gesucht: In Lösnich will keiner den Chefsessel

Bürgermeister verzweifelt gesucht: In Lösnich will keiner den Chefsessel

Lösnich Niemand will Bürgermeister oder Bürgermeisterin der Ortsgemeinde Lösnich werden. Deshalb führt Leo Wächter, der Verwaltungschef der Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues, seit einigen Tagen die Geschäfte.

Winfried Gassen, zehn Jahre lang an der Spitze, hatte eine dritte Kandidatur vor der Kommunalwahl ausgeschlossen, führte die Gemeinde aber noch bis Ende Oktober 2019. Danach übernahm der gewählte Erste Beigeordnete, Rainer Simon, die Geschäfte. Dauerhaft darf ein Beigeordneter das aber nicht tun, heißt es von Seiten der bei der Kreisverwaltung angesiedelten Kommunalaufsicht. Seit wenigen Tagen ist deshalb ein sogenannter Beauftragter für den Moselort verantwortlich. Leo Wächter, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues, hat diese Aufgabe am 1. März übernommen.

Er wird vor Ort weiter der Ansprechpartner sein und zum Beispiel auch bei den Sitzungen an vorderer Stelle aktiv sein. Verantwortlich ist aber Leo Wächter, der deshalb in alles eingebunden sein muss. Denn der Beauftragte trete im Rahmen seines Auftrags in alle Rechte und Pflichten eines Ortsbürgermeistes, heißt es von Seiten der Kommunalaufsicht.

Dass eine Ortsgemeinde einen Beauftragten bekommt, stellt in der VG Bernkastel-Kues eine Premiere dar. Gleiches könnte in Minheim passieren, wo der 2019 per Urwahl bestimmte Ortsbürgermeister aus persönlichen Gründen zurücktrat. Vor einigen Jahren gab es auch in Erden längere Zeit keinen Gemeindechef.