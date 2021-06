Corona : Gemeinsames Testzentrum

Morbach Ab sofort betreiben die Corona-Testcenter Sirona-Sports-Club und Apotheke am Oberen Markt ihre Angebote an einem gemeinsamen Standort. Dieser befindet sich in einem speziell dafür bereitgestellten Bürocontainer im Ortskern von Morbach, direkt am Platz Pont-sur-Yonne.