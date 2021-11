Finanzen : Gewerbesteuer spült viel Geld in Morbacher Haushalt

Morbach Die Gemeinde Morbach profitiert im Nachtragshaushalt 2021 vom Plus bei der Gewerbesteuer.

„Wir sind eine Gemeinde im Aufbruch“, sagt der Bürgermeister in einem Ausblick auf das Jahr 2022 und die anstehenden Investitionen in Kindergärten, Schulen und Ärztehaus. Eine größere Aussprache über den Nachtragshaushalt hat es im Gemeinderat nicht gegeben. Manuel Blatt von der CDU merkte lediglich an, dass es der Gemeinde gelungen sei, in diesem Jahr die Schulden von 4,6 auf 3,6 Millionen Euro zu verringern.